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Легкоатлетка Тимановская продала свою медаль и призвала жителей Беларуси покинуть страну

  4   0 10.08.2021, 15:01 | Новости, Мир
Легкоатлетка Тимановская продала свою медаль и призвала жителей Беларуси покинуть страну

После побега в Польшу белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская призвала соотечественников последовать ее примеру.

Беларусь больше не является "самой безопасной страной для своих граждан", заявила она в интервью AFP, выдержки из которого информагентства приводят в понедельник, 9 августа, передает УНН.

"Люди боятся выходить на протесты, потому что опасаются быть избитыми или оказаться в тюрьме", - отметила 24-летняя спортсменка, которая с 5 августа находится в Варшаве.

Тимановская заявила, что хочет вернуться только в "свободную" Беларусь, которая, по ее мнению, может стать такой "без императора Александра Лукашенко". "Я не жалею, что показала миру правду", - сказала Тимановская, комментируя свое решение обратиться за помощью к международному сообществу после давления белорусских властей.

По словам спортсменки, она рассчитывает на дальнейшую помощь польского руководства, чтобы продолжать свою спортивную карьеру.

В частности, 9 августа стало известно, что Тимановская выставила на интернет-аукцион серебряную медаль, которую она завоевала в командной эстафете на II Европейских играх в Минске в 2019 году.

Все средства будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности и пойдут на поддержку спортсменов, пострадавших от действий режима Лукашенко.

На данный момент медаль продана.

Напомним, белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую 1 августа сняли с Олимпиады и попытались вывезти из Токио вопреки ее желанию. Спортсменка рассказала, что 2 августа должна была участвовать в предварительном забеге на 200 метров, но руководство белорусской делегации на Играх в Токио потребовало от нее вернуться в Беларусь. Прибыв в токийский аэропорт Ханэда, Тимановская обратилась к полицейским, дежурившие там, с просьбой о помощи.

Незадолго до этого Тимановская раскритиковала в Instagram белорусских спортивных чиновников. Она рассказала, что ее без предупреждения заявили на дополнительную дистанцию на Олимпиаде - эстафету 4 × 400 метров.

В интернете появилась запись разговора Тимановской с руководителями белорусской олимпийской сборной по легкой атлетике.Вернуть Тимановскую в Беларусь поручил лично Александр Лукашенко, считает бывший белорусский дипломат Павел Слюнькин.

По его словам, Лукашенко очень любит спорт и "все время своего правления использовал спортивные победы в политических целях". "Поэтому, когда его критикуют спортсмены или спортсменки, он действительно воспринимает это плохо", - заявил Слюнькин.

Белорусская делегация на Играх купила для Тимановской билет на рейс из Токио в Стамбул. Но из Японии она так и не полетела. Когда заявление бегунки о недобровольном отъезд попала в СМИ, в аэропорт Ханеда приехало множество журналистов. Тимановская зашла в отделение полиции, расположенное в аэропорту.

Тимановская получила польскую гуманитарную визу, сообщил 2 августа заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач. Он заявил, что Польша сделает все возможное, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру. Мужчина Тимановской, тренер Арсений Зданевич выехал из Беларуси в Украину.

Тимановскую сняли с Олимпиады из-за ее психологическое состояние, утверждает Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси. Однако сама спортсменка отрицает, что ее подвергали врачебному обследованию. Тимановская пыталась через Спортивный арбитражный суд (CAS) добиться, чтобы решение НОК Беларуси отменили, но суд отклонил ее просьбу.

УНН

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