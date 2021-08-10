Лукашенко попросил у Путина новый кредит после отказа МВФ

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к президенту России Владимиру Путину, попросив предоставить стране новый кредит. Деньги в связи с пандемией коронавируса в РБ должен был направить Международный валютный фонд, однако в итоге отказался это делать.

Об этом Лукашенко сообщил во время "Большого разговора" (пресс-конференция, которая длилась 8 часов), передает Telegram-канал РБК.

Он сказал, что Беларусь была бы благодарна, если россияне через Евразийский банк развития предоставили бы стране транш кредитных средств.

"Президент" при этом признал: сперва МВФ выделил Беларуси миллиард долларов на борьбу с пандемией, но из-за политической ситуации в государстве передумал.

"Наши "беглые" подняли вой: нельзя режиму давать деньги", - сказал Лукашенко.

Он пожаловался: мол, указанная сумма должна была пойти "под COVID", а на лечение людей страна уже потратила 1,5 млрд долларов.

"Поэтому мы благодарны были бы - я Путину сказал - если бы через Евразийский банк [выделить деньги]", - заявил незаконно избранный президент.

Обозреватель