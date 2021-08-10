Міністерство культури проведе розслідування через заяви про секс-домагання в університеті імені Карпенка-Карого

Міністерство культури та інформаційної політики України ініціює службове розслідування після скарг на те, що актор Володимир Талашко чіплявся до студенток Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого, інформує UAINFO.org.

"Щодо ситуації, яка склалася у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого.

Міністерство культури та інформаційної політики глибоко стривожене через звинувачення одного з викладачів у неприпустимій поведінці по відношенню до колишніх студенток.

Ми негайно ініціюємо службове розслідування. Закликаємо керівництво університету сприяти оперативній та всебічній перевірці усіх наведених випускницями фактів", - сказано в повідомленні Мінкульту в Фейсбуці.