Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

12:00

В Индонезии запретили "тест на девственность", без которого женщин не принимали в армию

11:01

Напився "в чемодан": в аеропорту Москви чоловік спробував здати себе в багаж (відео)

10:01

У львівській кав'ярні замість килимка постелили прапор "ДНР" (фото)

09:01

Стало відомо, що обговорять Зеленський і Байден у Вашингтоні

08:09

Кан: Мы хотим выиграть 10-е чемпионство кряду

07:10

Названы симптомы приближающегося инсульта

06:11

Дженнифер Энистон назвала фильм, за который ей стыдно

05:12

Шпионы заметили на тестах новый Ranger Rover PHEV

04:13

Комаровский предупредил о "летних" вирусах, вызывающих опасное заболевание

03:05

Тоттенхэм заинтересован в подписании Лаутаро

02:06

Белорусы даже за границей не могут чувствовать себя в безопасности, - Тихановская

01:07

Ученые подсчитали, сколько пива можно выпивать в день без вреда для здоровья

00:08

В 2023 году снимут с конвейера купе Infiniti Q60

23:03

В Харькове псевдо-полицейский ограбил прохожего

22:04

В Афганистане при взрыве погибла семья из 12 человек

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Август 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
        

В Индонезии запретили "тест на девственность", без которого женщин не принимали в армию

  7   0 09.08.2021, 12:00 | Новости, Мир
В Индонезии запретили "тест на девственность", без которого женщин не принимали в армию

В Индонезии правозащитные организации добились запрета "теста на девственность" без которого женщин не принимали в армию.

Как пишет Оbozrevatel со ссылкой на The Guardian, процедура в стране известна как "тест двумя пальцами". Во время обследования врачи вставляли два пальца во влагалище женщины, чтобы проверить, цела ли девственная плева. Тех женщин, кто был объявлен не девственницей, отклоняли для вербовки, информирует UAINFO.org

Начальник штаба армии генерал Андика Перкаса во время видеоконференции заявил о конце многолетней практики и сказал, что женщин будут набирать так же, как мужчин. Теперь новобранцы будут отбираться в зависимости от их способности следить за процессом обучения в армии.

Отмечается, что вскоре индонезийский флот и авиация последуют их примеру. 

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что тестирование на девственность является ненаучным и вредным. Кроме того, это является нарушением прав человека, которое может привести к немедленным и долгосрочным последствиям. Это пагубно для физического, психологического и социального благополучия женщин, прошедших тестирование.

UAINFO

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2021 (172)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]