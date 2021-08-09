Напився "в чемодан": в аеропорту Москви чоловік спробував здати себе в багаж (відео)

В Шереметьєво чоловік спробував здати себе в багаж / фото REUTERS

В одному із найбільших аеропортів Москви в Росії - Шереметьєво - стався кумедний випадок. Один із пасажирів вирішив, що може стати валізою.

Як повідомили у Телеграм-каналі Baza, чоловік спробував оминути стійки реєстрації та потрапити на летовище по стрічках для багажу. Наголошується, що чоловік був не дуже тверезим. Тож і подорож його швидко закінчилася.

Куди саме мав намір подорожувати чоловік, невідомо. Але з відео стає зрозумілим, що обмежилася його подорож тільки стрічками для транспортування багажу, а кінцевою точкою "прибуття" став пристрій для сканування багажу - у ньому чоловік застряг, а вибратися зміг тільки за допомоги правоохоронців. Вони його й забрали до відділку.

"Вечірні Вісті"