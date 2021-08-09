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Вращение Земли замедляется: ученые назвали возможные причины и последствия

  9   0 09.08.2021, 13:00 | Новости, Мир
Вращение Земли замедляется: ученые назвали возможные причины и последствия

Вращение Земли замедляется, что может быть связано с повышенным насыщением кислородом атмосферы. В результате дни на планете становятся длиннее и человечество выигрывает 1,8 миллисекунды за столетие.

Как сообщает Оbozrevatel со ссылкой на Express, об этом сказано в исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience. Ученые отмечают: несмотря на то, что это незаметно для людей, очевидно, что такого времени достаточно, чтобы внести существенные изменения в нашу окружающую среду.

Первая причина замедления вращения Земли, по словам ученых, заключается в том, что Луна оказывает на планету гравитационное притяжение, которое вызывает замедление вращения.

Второй фактор замедления - это то, что известно как Великое окисление, когда 2,4 млрд лет назад цианобактерии появились в таких больших количествах, что в атмосфере Земли произошло резкое и значительное повышение содержания кислорода. Эксперты даже предполагают, что жизнь в том виде, в каком мы ее знаем, не могла бы возникнуть без этого события..

В ходе исследования микробиологи вытащили липкие бактерии из глубокого провала в озере Гурон в Северной Америке и изучили, сколько света они получили в лабораторных экспериментах. Чем больше света получали зловонные микробы, тем больше кислорода они производили.

Ученые пришли к выводу, что замедление вращения Земли, которое постепенно увеличивало продолжительность суток с шести часов до нынешних 24-х, было ключевым для цианобактерий в том, что они сделали планету более пригодной для дыхания.

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