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Обнаружен тревожный признак, указывающий на риск скорой смерти

  6   0 09.08.2021, 14:00 | Новости, Общество
Обнаружен тревожный признак, указывающий на риск скорой смерти

Ухудшение двигательной функции в раннем пожилом возрасте (примерно с 65 лет) связано с повышенным риском преждевременной смертности.

Как сообщает "Профиль", к такому выводу пришли французские и британские ученые в ходе исследования Whitehall II, в котором приняли участие 6000 добровольцев.

Основной целью стало изучение влияния поведенческих, биологических и социальных факторов на здоровье в долгосрочной перспективе. Согласно результатам работы, опубликованной в журнале The BMJ, трудности, которые возникают у человека при вставании со стула или одевании, могут указывать на скорую смерть.

Специалисты проанализировали данные о здоровье участников в возрасте от 35 до 55 лет. В период с 2007 по 2016 год они проходили оценку двигательной функции до трех раз, в которую входили показатели скорости ходьбы, силы хвата, времени подъема со стула, а также показатели функционирования в повседневной жизни, например, приготовление пищи, одевание, пользование туалетом. До октября 2019 года ученые регистрировали все случаи смерти, вне зависимости от причины.

В итоге было обнаружено, что ослабленная двигательная функция может указывать на скорую смерть. В частности, ученые установили, что падение скорости ходьбы было связано с повышением риском смертности на 22%, силы хвата - на 15%, времени подъема со стула - на 14%, а трудности с повседневной деятельностью - на 30%. При этом у умерших участников исследования показатели времени подъема со стула были хуже, чем у выживших, за 10 лет до смерти, трудности в повседневной жизни возникали за четыре года до смерти, а самооценка двигательного функционирования ухудшалась за семь лет до смерти.

По мнению специалистов, ранее обнаружение изменений в двигательной функции может помочь предотвращать опасные состояния для сохранения здоровья и жизни пожилых людей.

"Вечерние Вести"

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