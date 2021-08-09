У львівській кав'ярні замість килимка постелили прапор "ДНР" (фото)

Кав'ярня відкрилася 8 серпня / Скриншот
У Львові власники кав'ярні "Кава мілітарі" використовують замість килимка прапор так званої "Донецької народної республіки".
Фото опубліковано у Telegram-каналі "Останній блокпост", інформує UAINFO.org з посиланням на УНІАН.
На знімку можна побачити, що відвідувачі стоять у черзі на килимці.
"Кав'ярня у Львові. Прапор фейкової республіки саме там де і має бути і використовується за призначенням", - йдеться у повідомленні.
На сторінках кав'ярні у соцмережах відзначається, що вони щомісяця віддають частину прибутку на українське військо.
фото Останній блокпост