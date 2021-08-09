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У львівській кав'ярні замість килимка постелили прапор "ДНР" (фото)

  54   0 09.08.2021, 10:01 | Новости, Общество
У львівській кав'ярні замість килимка постелили прапор "ДНР" (фото)

Кав'ярня відкрилася 8 серпня / Скриншот

У Львові власники кав'ярні "Кава мілітарі" використовують замість килимка прапор так званої "Донецької народної республіки".

Фото опубліковано у Telegram-каналі "Останній блокпост", інформує UAINFO.org з посиланням на УНІАН.

На знімку можна побачити, що відвідувачі стоять у черзі на килимці. 

"Кав'ярня у Львові. Прапор фейкової республіки саме там де і має бути і використовується за призначенням", - йдеться у повідомленні.

На сторінках кав'ярні у соцмережах відзначається, що вони щомісяця віддають частину прибутку на українське військо. 

фото Останній блокпост

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