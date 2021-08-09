Белорусы даже за границей не могут чувствовать себя в безопасности, - Тихановская

Белорусы по всему миру испытывают страх перед режимом правителя Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью dpa, передает DW.

"Сейчас никто не может чувствовать себя в безопасности, и я тоже, - сказала Тихановская. - Я не знаю, насколько длинная рука режима". При этом она вспомнила смерть белорусского активиста Виталия Шишова, которого нашли повешенным в парке в Киеве.

Случай белорусской спортсменки Кристины Тимановской также продемонстрировал, что жертвой лукашенковского "аппарата репрессий" может стать каждый, подчеркнула Тихановская. "Каждое неправильное движение или открытое заявление - даже если они не политические - могут привести к задержанию или заключению", - заявила оппозиционерка.

Тихановская подчеркнула важность санкций против режима Лукашенко. "Мы верим, что экономическое и политическое давление могут поспособствовать тому, что режим изменит свое поведение, и заставят его начать диалог с белорусами, освободить политических заключенных и сесть за стол переговоров", - считает она.

Вспоминая о подавлении протестов в Беларуси, Тихановская отметила, что оппозиция не была готова к такой грубости со стороны властей. Впрочем, по ее мнению, репрессии свидетельствуют о "слабости режима, а не его силе".

Как сообщалось, в августе 2020 года после президентских выборов в Беларуси Тихановская была вынуждена покинуть страну и проживает сейчас в Литве.