Тоттенхэм заинтересован в подписании Лаутаро

Аргентинский форвард может сменить прописку.

По данным итальянского журналиста Фабрицио Романо "шпоры" предложили за нападающего Интера Лаутаро Мартинеса 70 млн евро. Подписание футболиста - приоритет для Тоттенхэма, но в Интере не собираются расставаться с игроком.

Как сообщается в различных английских источниках, подписание аргентинца не отразится на желании оставить в команде Харри Кейна.

В прошлом сезоне Серии А футболист провел 38 матчей, в которых отметился 17 забитыми мячами и 10 ассистами.

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