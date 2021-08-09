Ученые подсчитали, сколько пива можно выпивать в день без вреда для здоровья

Пиво меняет и женский, и мужской гормональный фон.

Большинство поклонников этого пенного хмельного напитка даже не подозревают о том, что существует безопасная «пивная доза», превышение которой чревато негативными последствиями для здоровья, передает hyser.ua.

Недавно японские ученые выяснили, сколько же пива можно выпивать в день, чтобы не навредить организму.

Специалисты установили, что в этом напитке содержится вещество под названием «ксанготумол», которое может защитить мозг человека от возрастных изменений и даже онкологических заболеваний.

При регулярном умеренном потреблении пива снижается вероятность образования камней в почках. Также в нем присутствуют микроэлементы и витамины, а именно:

- цинк, железо, магний, фосфор, калий;

- витамин С (70% от дневной нормы на один литр);

- витамины В1 и В2 (около 50% от дневной нормы в литре напитка);

- никотиновая и фолиевая кислоты.

Но есть в пиве и вредные вещества, которые могут спровоцировать определенные проблемы в организме злоупотребляющего пивомана. Например, метанол, эфиры, альдегиды и сивушные масла. В состав пива входит тяжелый металл - кобальт, который попадает туда из хмеля, шишки которого используются в пивоварении.

Также на почве регулярного чрезмерного употребления пива может развиться алкоголизм. Но он считается очень коварным, поскольку общество относится к этому напитку более лояльно и не осуждает его злоупотребление так сильно, как, к примеру, питье водки.

Итак, какая же доза пива считается безопасной? Ученые настаивают на том, что для женщин - это 500 мл хмельного напитка в день, для мужчин - 1 литр. Но важно не забывать, что пиво меняет и женский, и мужской гормональный фон. У мужчин от этого снижается либидо и растет живот, у женщин - грубеет голос, может нарушаться менструальный цикл.