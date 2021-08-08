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В Афганистане при взрыве погибла семья из 12 человек

  6   0 08.08.2021, 22:04 | Новости, Мир
В Афганистане при взрыве погибла семья из 12 человек

Власти провинции Пактия обвинили боевиков движения "Талибан" во взрыве придорожной мины.

На востоке Афганистана в провинции Пактия 12 человек из одной семьи погибли в результате взрыва самодельного взрывного устройства. Об этом в воскресенье, 8 августа, сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на родственника жертв.

По его словам, инцидент произошел в субботу, автомобиль, в котором находилась семья, подорвался на бомбе в округе Сайид Карам. Жертвами взрыва стали 12 человек, включая шестерых детей. Еще два ребенка получили ранения.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

Пресс-служба губернатора Пактии обвинила боевиков "Талибан" во взрыве мины.

"Мина была заложена боевиками Талибана на гражданском шоссе, что привело к человеческим жертвам", - говорится в заявлении.

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