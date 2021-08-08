Майами подписал новое соглашение с Оладипо

Клуб не разглашает детали сделки.

Майами Хит подписал новое соглашение с защитником Виктором Оладипо (29 лет, 193 см).

"Нам очень нравится универсальность Виктора и то, как он разными способами влияет на игру. Его набор скоростных навыков идеально вписывается в основу, которую мы создали", - приводит слова президента Хит Пэта Райли пресс-служба клуба.

Майами не разглашает детали сделки, но, как пишет известный инсайдер Шэмс Чарания в своем Twitter, стороны согласовали контракт сроком на один год на минимальных условиях.

Источник утверждает, что защитник в 2022 году планирует выйти на рынок свободных агентов, чтобы подписать крупный контракт.

Стоит отметить, что за Оладипо присоединился к Майами 26 марта 2021 года в ходе обмена с Хьюстоном. За него Хит отдали Эйвери Брэдли, Келли Олиника и драфт-пик 2022 года.

После прихода в команду он успел сыграть лишь в четырех матчах, набирая в среднем за игру 12,0 очка, 3,5 подбора, 3,5 передачи и 1,8 перехвата.

Затем 13 мая он перенес вторую за 2 года операцию по восстановлению правого сухожилия четырехглавой мышцы бедра, и, в связи с этим, пропустил остаток сезона.