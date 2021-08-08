В Харькове псевдо-полицейский ограбил прохожего

Неизвестный мужчина в гражданской одежде представился работником полиции и заставил потерпевшего показать содержимое карманов якобы для проведения поверхностной проверки.

Когда потерпевший достал из кармана купюру номиналом 50 долларов США, мужчина выхватил ее из рук и побежал в сторону дороги. Он сел в автомобиль Toyota и поехал в сторону выезда из города.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области

Во время отработки вызова на проспекте Лозовеньковском патрульные обнаружили и остановили автомобиль, который подпадал под ориентировку. Водитель автомобиля полностью соответствовал описанию, которое дал заявитель.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия и проведения соответствующих следственных действий на место вызвали следственно-оперативную группу. При осмотре следователи обнаружили и изъяли у вероятного грабителя купюру номиналом 50 долларов США.