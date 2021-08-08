В Лондоне неизвестный с ножом напал на полицейских

Ранения получили три человека. Двоих офицеров отправили в больницу. Подозреваемого задержали.

В столице Великобритании Лондоне неизвестный мужчина с ножом напал на полицейских. Ранения получили по меньшей мере двое полицейских и еще один мужчина. Об этом сообщает городская полиция в Twitter.

По ее информации, пострадавших доставили в больницу.

"Пострадавшие в результате этого инцидента офицеры выписаны из больницы и выздоравливают дома. 61-летний мужчина, получивший ножевое ранение, был осмотрен врачами. Его жизни ничто не угрожает", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый в нападении был задержан на месте преступления. Также задержано еще два человека.