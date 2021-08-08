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На Волыни женщина наняла киллера для бывшего мужа

  3   0 08.08.2021, 03:05 | Новости, Происшествия
На Волыни женщина наняла киллера для бывшего мужа

Жительница одного из сел Ковельского района Волынской области организовала за вознаграждение 10 000 грн заказное убийство своего бывшего мужа.

Об этом сообщили в прокуратуре Волыни.

Женщину разоблачили во процессуальным руководством Волынской областной прокуратуры следственными СУ ГУНП в Волынской области совместно с оперативниками Управления стратегических расследований в области ДВР НПУ.

Благодаря вовремя полученной информации правоохранители провели имитацию совершения убийства и задержали злоумышленницу в порядке ст 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при передаче "киллеру" части вознаграждения за выполненную работу.

Продолжаются первоочередные следственные действия. Решаются вопросы о сообщении задержанной о подозрении в организации законченного покушения на убийство, совершенное по заказу (ч. 2 ст. 15, ч.3 ст. 27 п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и об избрании ей меры пресечения.

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