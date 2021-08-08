На Волыни женщина наняла киллера для бывшего мужа

Жительница одного из сел Ковельского района Волынской области организовала за вознаграждение 10 000 грн заказное убийство своего бывшего мужа.

Об этом сообщили в прокуратуре Волыни.

Женщину разоблачили во процессуальным руководством Волынской областной прокуратуры следственными СУ ГУНП в Волынской области совместно с оперативниками Управления стратегических расследований в области ДВР НПУ.

Благодаря вовремя полученной информации правоохранители провели имитацию совершения убийства и задержали злоумышленницу в порядке ст 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при передаче "киллеру" части вознаграждения за выполненную работу.

Продолжаются первоочередные следственные действия. Решаются вопросы о сообщении задержанной о подозрении в организации законченного покушения на убийство, совершенное по заказу (ч. 2 ст. 15, ч.3 ст. 27 п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и об избрании ей меры пресечения.