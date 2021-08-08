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Названы способы предотвратить развитие ишемической болезни сердца

  4   0 08.08.2021, 01:07 | Новости, Общество
Названы способы предотвратить развитие ишемической болезни сердца

Здоровый образ жизни - лучшая профилактика.

Ишемическая болезнь сердца описывает «опасное утолщение и сужение коронарных артерий - сосудов, по которым кровь идет к сердцу», - объяснили эксперты John Hopkins Medicine. Кроме того, такое сужение нарушает приток кислорода и питательных веществ к сердечной мышце, что может привести к боли в груди, сердечной недостаточности или сердечному приступу. Доктор Сет Мартин, считает, что ранние профилактические меры - лучшая защита от сердечного приступа, передает storinka.com.ua.

Однако «никогда не поздно произвести изменения», и начать сейчас лучше, чем никогда не начинать вообще. Один из самых действенных способов предотвратить сердечный приступ - это не курить.

Если вы никогда не становились курильщиком, ваше сердце, вероятно, будет в гораздо более здоровом положении, чем тот, кто загорается.

«Курение считается одним из ключевых факторов риска сердечного приступа», - подчеркнул доктор Мартин.

Но пассивное курение может быть не менее опасным, поэтому важно как можно больше держаться от него подальше.

Питание имеют первостепенное значение, и доктор Мартин советует ограничить:

- насыщенные жиры;

- транс-жиры;

- поваренная соль;

- сахар.

«Старайтесь быть активными в течение 30 минут в день, большую часть дней недели», - посоветовал врач.

Регулярные упражнения могут помочь укрепить сердечную мышцу и улучшить работу сердечно-сосудистой системы. Упражнения также полезны, поскольку они могут помочь вам поддерживать или достигать здорового веса.

«Если у вас избыточный вес, потеря всего от пяти до 10 процентов вашего текущего веса снизит риск развития ишемической болезни сердца», - сказал доктор Мартин.

Еще одна ключевая мера, помогающая предотвратить сердечный приступ в будущем, - это найти «здоровые выходы» для стресса. Нездоровые способы справиться со стрессом включают переедание, питье или слишком много сидения.

Вместо этого вы станете более «здоровым», если сможете избавиться от стресса более здоровыми способами, например:

- упражнения;

- медитация;

- проводить время с друзьями.

 

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