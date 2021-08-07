Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

07:15

Коронавирус Лямбда еще опаснее Дельты – Deutsche Welle

02:25

Українські правоохоронці попередили замовне вбивство американця у США. ВІДЕО

20:00

Турецьку блогерку зацькували за фото у музеї сексу – їй загрожує в’язниця

19:04

Найважливіша океанічна течія на Землі опинилася на межі колапсу, - вчені

18:01

Виносьте мам, заносьте бабусь! На СТБ стартував перший сезон треш-шоу "Супербабуся"

17:04

Про картоплю та антивакцинаторів: чому люди борються проти "новітньої отрути"

16:04

В Великобритании арестовали уже 11 человек, которых подозревают в расистской травле игроков сборной Англии

15:04

Школу у Краматорську перейменували на честь вбитого бойовиками школяра Степана Чубенка

14:07

В Україні заборонили продаж ліків дітям до 14 років

13:01

Бразилія відмовляється від десятків мільйонів доз російського "Спутника V"

12:01

Фурса: Путину удалось из криворожского парня сделать последовательного бандеровца

11:10

Мінус шість нулів: Венесуела проведе деномінацію та введе цифрову валюту через економічну кризу

10:00

Двох білоруських тренерів, які намагалися повернути Тімановську додому, вислали з Олімпіади. МОК позбавив їх акредитації

09:01

Доба у зоні ООС: окупанти десять разів зривали "тишу", поранений цивільний

08:07

Рискованная игра "Газпрома" с полупустыми газохранилищами в Европе – Deutsche Welle

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Август 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
            

Коронавирус Лямбда еще опаснее Дельты – Deutsche Welle

  4   0 07.08.2021, 07:15 | Новости, Мир
Коронавирус Лямбда еще опаснее Дельты – Deutsche Welle

Согласно японскому исследованию, лямбда-вариант коронавируса из Южной Америки не только более заразен, но и более устойчив к антителам, чем все прочие.

C.37. Андский вариант коронавируса. Или просто лямбда-вариант. Впервые заражение им было зафиксировано в Перу в августе 2020 года, но об этой мутации по-прежнему известно сравнительно мало. Тем большую ценность приобретает недавнее исследование ученых из Японии.

Об этом говорится в публикации Deutsche Welle, информирует UAINFO.org.

Одно из главных открытий, сделанных группой исследователей, состоит в том, что им удалось обнаружить три новые опасные мутации, которые содержит в себе спайковый белок варианта лямбда.

Одна из них обеспечивает этому варианту коронавируса большую по сравнению с другими резистентность к антителам и, как следствие, менее эффективную его нейтрализацию. Иными словами, лямбда-вариант способен лучше уходить от иммунного ответа, поэтому даже вакцинированные и выздоровевшие люди защищены от него в гораздо меньшей степени.

Две другие мутации повышают контагиозность лямбда-варианта, что делает его намного заразнее прочих штаммов. Результаты исследования японских ученых опубликованы в виде препринта и еще не прошли научное независимое рецензирование.

Стремительное распространение лямбда-варианта

Однако полученные результаты уже сейчас помогают понять, почему лямбда-вариант стремительно распространяется по Южной Америке.

В настоящее время около 90 процентов жителей Перу, инфицированных коронавирусом, заражены именно им. В Чили на него приходится каждое третье новое инфицирование. Лямбда-вариант успел добраться и до Европы: отдельные случаи заражения им наблюдались в Испании, Италии, Великобритании и Германии. На сегодняшний день он обнаружен примерно в 30 странах.

Пока что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицирует лямбда-вариант как «представляющий интерес» или «вариант под наблюдением». В эту группу входят мутации коронавируса, которые приводят к увеличению случаев заболевания, встречаются в нескольких странах и за которыми необходимо пристально следить. Однако, по мнению японской исследовательской группы, лямбда-вариант отвечает всем критериям, чтобы внести его в список  «вызывающих беспокойство».

Авторы призывают ВОЗ изменить классификацию лямбда-варианта, аргументируя это тем, что он соответствует всем требованиям для этого: обладает повышенной контагиозностью и устойчивостью к антителам — как и обнаруженный в Индии дельта-вариант, который ВОЗ классифицирует как «вызывающий беспокойство».

Вытеснит ли лямбда-вариант дельта-мутацию?

Является ли лямбда-вариант более опасным, чем дельта, который в настоящее время быстро распространяется в Европе, и удастся ли ему стать доминирующим, вытеснив вариант дельта, пока не ясно — для этого необходимо его дальнейшее изучение.

Однако один из авторов исследования, Кей Сато из Токийского университета, предупреждает, что к потенциальной опасности, исходящей от C.37, следует относиться серьезно. Лямбда-вариант может представлять «потенциальную угрозу для человеческого общества», цитирует ученого информационное агентство Reuters.

Насколько быстро этот вариант может распространиться и стать доминирующим, можно увидеть на примере Перу.

«В декабре у нас было всего 200 случаев заражения лямбда-вариантом, к концу марта это была уже половина всех проб в Лиме, а сейчас им заражены более 80 процентов инфицированных людей по всей стране», — говорит микробиолог Пабло Цукаяма в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

В течение нескольких месяцев он изучал этот вариант. Проведя исследование генома вируса, Цукаяма и его команда из Университета Кайетано Эредиа в Лиме выяснили, что лямбда-варианту «за очень короткое время удалось стать доминирующим в Перу».

При этом он быстро вытеснил все другие мутации, которые в настоящее время все еще классифицируются ВОЗ как более опасные, и даже превалировал над P.1 — гамма-вариантом, который был впервые обнаружен в соседней Бразилии.

Дельта-вариант, лямбда-вариант… Какой станет следующим?

Пабло Цукаяма убежден, что лямбда будет не последним вариантом коронавируса, поразившим Латинскую Америку и весь мир. 

«Вполне вероятно, что в ближайшие месяцы в Латинской Америке появятся новые варианты. Они не обязательно будут более опасными, но, определенно, более заразными», — предупреждает ученый.

Появление новых вариантов и их распространение — этот способ, который вирусы используют для того чтобы выжить, хорошо известен ученым. Вначале быстро распространяется исходный тип вируса, затем патоген мутирует, пытаясь выжить.

До сих пор коронавирус при образовании новых вариантов использовал одну и ту же стратегию: стать более заразным и обойти иммунную защиту. И эта стратегия легко объяснима: по мере увеличения числа вакцинированных и выздоровевших людей коронавирусу становится все труднее находить себе новых «хозяев».

Поэтому ученые, в числе которых Пабло Цукаяма, опасаются, что в ближайшие месяцы ВОЗ понадобится еще не одна буква греческого алфавита, чтобы обозначить новые варианты SARS-CoV-2.

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2021 (93)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]