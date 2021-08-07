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Українські правоохоронці попередили замовне вбивство американця у США. ВІДЕО

  13   0 07.08.2021, 02:25 | Новости, Происшествия
Українські правоохоронці попередили замовне вбивство американця у США. ВІДЕО

Замовник через знайомого підшукував осіб, які б за винагороду у 45 тис. доларів позбавили життя громадянина США у місті Балтимор штату Меріленд.

У Києві правоохоронці затримали двох осіб, які планували здійснити замовне вбивство громадянина Сполучених Штатів.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора, інформує UAINFO.org.

За даними слідства, замовник, що мав громадянство України та США, наприкінці липня прибув до Києва та через знайомого підшукував осіб, які б за винагороду у 45 тис. доларів позбавили життя громадянина США у місті Балтимор штату Меріленд.

"За їхнім задумом, цей злочин мав бути вчинений до того, як замовник повернеться до Сполучених Штатів Америки, з метою створення власного алібі на випадок можливого переслідування правоохоронцями", - йдеться у повідомленні.

Після передачі винагороди за умисне вбивство спільників затримано. Правоохоронці проводять обшуки за місцем їх проживання та інші невідкладні слідчі дії.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.

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