Реброва в ближайшие дни назначат главным тренером сборной Украины

Украинский специалист решил все вопросы с клубом Аль-Айн, которые препятствовали его назначению на пост.

Сборная Украины по футболу получит нового главного тренера в понедельник, 9 августа.

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, им станет известный украинский специалист Сергей Ребров. Утверждается, что 47-летний тренер решил все вопросы с руководством клуба Аль-Айн, который он возглавил летом 2021 года.

По информации источника, все формальности были улажены утром в пятницу, 6 августа, и теперь в понедельник состоится заседание Исполкома УАФ, на котором Реброва официально назначат тренером национальной команды.

Отметим, что президент УАФ Андрей Павелко также вел переговоры с Мироном Маркевичем, но стороны не сумели прийти к договоренности.