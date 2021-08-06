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Турецьку блогерку зацькували за фото у музеї сексу – їй загрожує в’язниця

  32   0 06.08.2021, 20:00 | Новости, Мир
Турецьку блогерку зацькували за фото у музеї сексу – їй загрожує в’язниця

Посольство Туреччини у Лондоні не відповіло на дзвінки журналістів / instagram.com/tasskinmerve

У Туреччині судитимуть 23-річну блогерку Марве Таксін зі Стамбула, яку звинуватили у непристойній поведінці через жартівливу фотосесію у музеї історії сексу в Амстердамі.

Про це повідомляє BBC, інформує УНІАН.

Світлини зі своєї закордонної поїздки вона розмістила в Instagram.

У січні дівчина приїхала з компанією друзів до Нідерландів, щоб відсвяткувати день народження.

Скріншот

Під час відвідин музею блогерка сфотографувалася на фоні представлених секс-іграшок, зокрема макаронів у вигляді пеніса і "сексуальної відкривачки для пляшок".

Через кілька місяців Марве двічі арештовували у Туреччині за поширення фото непристойного характеру, що на її Батьківщині вважається злочином.

Тепер, каже, її викликали до суду за статтею 226 Кримінального кодексу Туреччини. За турецькими законами, дівчину можуть оштрафувати чи ув'язнити до 3 років. Своїй 600-тисячній аудиторії блогерка пояснила, що виклала фото жартома.

Після цього видалила низку дописів з соцмереж, щоби не отримувати на них скарги.

Посольство Туреччини у Лондоні не відповіло на дзвінки журналістів.

У музеї сексу відповіли, що вважають ситуацію "абсолютно безглуздою". Дівчині вже відправили лист з підтримкою.   

УНІАН

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