Найважливіша океанічна течія на Землі опинилася на межі колапсу, - вчені

Згідно з новим дослідженням, одна з найважливіших океанічних течій у світі демонструє серйозні ознаки руйнування, викликаючи побоювання серед усієї наукової спільноти, пише Forbes.

Експерти переживають, що в результаті глобального потепління, викликаного діяльністю людини, можуть відбутися ще більш значні кліматичні зміни, інформує Фокус.

Дослідження, опубліковане в журналі Nature Climate Change, виявило кілька ознак того, що Атлантична меридіональна циркуляція (AMOC) (система течій в Атлантичному океані, яку приводить у рух різниця в температурі, солоності та щільності вод на різних його ділянках), частиною якої є Гольфстрім, сповільнюється і може ось-ось завалитися.

Чим важлива система течій

Підвищення температури поверхні моря у тропіках і поширення прісної води з танучих крижаних щитів є найбільшими факторами у потенційному порушенні роботи AMOC, масивної системи течій, яка має вирішальне значення для розподілу тепла по всій планеті.

Атлантичні течії приводять у рух Гольфстрім.

Ця течія сприяє помірним температурам у Північній півкулі, несучи теплу воду з тропіків на північ по Гольфстріму в Європу, а потім повертаючи холодніші води в Антарктиду.

Однак цей процес може сповільнитися, оскільки тепліші температури в тропіках роблять воду трохи легшою, а прісна вода з крижаних щитів ще більше знижує щільність води, забезпечуючи меншу потужність для того, щоб вода опускалася і поверталася на південь, що загрожує припиненням циклу течії. За останнє сторіччя з огляду на ці факти сталася майже повна втрата стабільності перебігу.

На що слід звернути увагу

Якщо течія зупиниться, це може спричинити серйозні зміни у кліматі планети, найбільш імовірним наслідком яких стане похолодання в Західній Європі.

Вважається, що схожа ситуація сталася, коли AMOC зупинився в кінці льодовикового періоду, причому бульбашки газу свідчать про те, що похолодання тривало близько 1 000 років.

Чого вчені не знають

Зараз уповільнення є лише гіпотезою, заснованої на показниках потепління температури поверхні моря і збільшення проникнення прісної води.

На думку вчених, щоб остаточно зафіксувати уповільнення течії AMOC, враховуючи, наскільки великою і складною є ця течія, потрібні роки. Також неясно, скільки часу може зайняти повне припинення течії, якщо вона дійсно сповільнюється.

"Ознаки дестабілізації, які можна помітити вже зараз - це те, чого я не ніяк не очікував і це мене страшенно лякає", - розповів автор дослідження Ніклас Боерс з Потсдамського інституту вивчення кліматичних змін.

Ключові моменти

Наслідки різкого і тривалого ослаблення течій до кінця не вивчені. За деякими оцінками, це може охолодити планету, потенційно навіть протидіючи гіршим наслідкам глобального потепління. Але не варто радіти.

Величезні зміни у розподілі енергії та поживних речовин у течіях Атлантики зроблять величезний вплив на погодні умови і екологію по всьому світу, що спричинить за собою масштабні економічні наслідки у найрізноманітніших галузях - від сільського господарства до туризму.

"Що нам точно потрібно зробити - знизити викиди і тримати їх рівень якомога нижчим. Імовірність того, що ця подія матиме надзвичайно серйозні наслідки, збільшується з кожним грамом CO2, який ми викидаємо в атмосферу", - підсумував Боерс.

Фокус