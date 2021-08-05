В Боливии исчезло гигантское озеро (видео)

Фото: кадр из видео.В Боливии полностью высохло озеро Поопо

В Боливии полностью высохло второе по величине в стране озеро Поопо. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что по размеру озеро было как полтора Киева. Исчезновение озера считается природной катастрофой, которая грозит экологии и уникальным традициям местного населения, пишет Корреспондент.

В результате, древние поселки местных жителей рискуют исчезнуть. Уровень воды в озере Поопо понижался десятилетиями. Это вызвано многими причинами.

В 1962 году река Десагуадеро изменила русло и стала впадать в озеро Уру-Уру, что уменьшило приток воды в Поопо. Также, большое количество воды терялось из-за испарения и постоянных ветров.