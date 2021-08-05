Полная вакцинация предотвращает появление новых штаммов коронавируса - ЕМА

Полная вакцинация является ключом к защите от всех штаммов коронавируса, включая "Дельту".

Как передает Укринформ, об этом сообщает Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА).

"Полная вакцинация является ключом к защите от всех известных штаммов коронавируса, включая штамм "Дельта", - говорится в сообщении.

Наиболее высокий уровень защиты достигается на 7-14 день с введения последней дозы вакцины.

ЕМА отмечает, что полная вакцинация обеспечивает высокий уровень защиты и важна, чтобы предотвратить распространение вируса и появление новых штаммов.

Как сообщал Укринформ, утвержденные в ЕС вакцины эффективны от штамма "Дельта".

Укринформ