СМИ опубликовали запись, на которой Куюн требует деньги у БРСМ. За шантаж и вымогательство ему светит до 10 лет тюрьмы

Директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн вымогал деньги у топ-менеджера БРСМ-Нафта за лояльность к компании. Полную аудиозапись обнародовали журналисты-расследователи программы «Особенный взгляд» на 5 канале.

Информационную атаку против БРСМ финансируют премиальные сети АЗС: ОККО, КЛО и WOG, а также созданная ими Нефтегазовая Ассоциация, говорится в расследовании, пишет ОРД.

Сергей Куюн - исполнитель и участвовал в «переговорах» с топ-менеджером БРСМ-Нафта Александром Мельничуком от их лица. На записи слышно, как он намекает Мельничуку, что в ближайшие месяцы начнётся информационная атака и что за 15 000$ в месяц он готов убрать БРСМ-Нафту из числа объектов, на которые будет направлен «прицел».

Мельничук: $15 тыс. платить ежемесячно - это очень много.

Куюн: С одной стороны да, немало. Но, с другой стороны, мы понимаем, что и компания зарабатывает дох*я. Где-то может поторгуемся немножко, но я бл* вижу, что мне не будет смысла... Я думаю, что в ближайший квартал надо говорить вот о таких цифрах. Потому что реально я думаю, что он будет очень горячим.

М: То есть, ты хочешь сказать, что ОККО с ВОГом будут против нас устраивать информационное мочилово?

К: Не знаю, против вас, не против. Но я вижу, что тучи как-то сгущаются. Это то, что я чувствую. И они сгущаются обосновано... Вы самые большие. Вы раздражитель, который всех зае*ал уже. Потому что развиваетесь быстрее всех и бл* продаете больше всех.

Кроме того, Куюн говорит Мельничуку, что премиальные сети АЗС не устраивает ценовая политика БРСМ-Нафты:

К: Мне пох*й, почем вы торгуете, я просто смотрю со стороны блин: 22,21, 18,50 - бл* БРСМ. Да еб твою мать, ну как так-то бл*, ну такого не бывает! Все покупаете с одной бочки.

М: Да потому что мы не держим маржу 7,5 грн. Это ненормально, держать маржу 7,5 грн, бл*. Я понимаю, что Антонову (собственник ОККО - ред.) надо окупить эти 500 млн, потом вернуть.

К: Ну слушай, это же вопрос потребителя, он всегда может уехать. Они тоже эти риски несут. Не говоря уже о том, что у них реально есть скидки большие.

М: Пускай они просто свое жлобстве немного усмирят, и не 7,5 грабят водителей, а держат нормальную маржу.

По мнению экспертов, за шантаж и вымогательство Куюн рискует получить совокупно до 10 лет тюрьмы. «Куюн типичный медиа-киллер. Он защищает интересы ОККО, борясь с конкурентами, скажем так, на этом достаточно конкурентном рынке», - прокомментировал политический эксперт Алексей Голобуцкий.

После отказа БРСМ платить против нее использовали весь арсенал медийных инструментов, говорится в расследовании. В целом кампания по дискредитации БРСМ в медиа и соцсетях длится с января 2021 года и стоила заказчикам миллионы гривен. По данным блогера Александра Лося, только на очерняющие публикации в интернете Куюн и его компания «А-95» потратили порядка 100 тыс. долл. Еще во столько обошлось сдерживание негатива против сетей ОККО, WOG и самой «А-95». Больше 2,5 млн грн стоила наружная антиреклама БРСМ, еще $20 тыс. - выпуск программы «Гроші» на 2+2, в котором демонизировали БРСМ.

Напомним, 13 июля в рамках уголовного дела по факту оптимизации налогообложения полиция провела 5 обысков в группе «А-95», квартирах Сергея Куюна и его брата Артема Куюна. Изъяли технику и 104 тыс. долл. наличными.

ОРД