Елизавета II тонко пошутила над любопытными американскими туристами

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Королева так хорошо вжилась в роль рядовой бабушки, что иностранные гости не признали в ней одну из величайших женщины эпохи.

95-летняя королева Великобритании Елизавета II, которая славится своим чувством юмора, сумела ввести в заблуждение американских туристов, которые, прогуливаясь по летней резиденции монарха в Балморале, не узнали в ней королеву и поинтересовались, здесь ли живет Елизавета II, пишет Daily Star, информирует Фокус.

О курьезном случае, который имел место в Шотландии, журналистам рассказал бывший офицер охраны Ее Величества. Королева, как известно, каждое лето приезжает в свое любимое поместье в шотландском нагорье, и проводит время за пикниками, прогулками с собаками и приемами членов своей семьи, которые навещают ее по очереди. Ее попытка избежать навязчивого внимания со стороны туристов, которые часто заезжают в Балморал, однажды оказалась такой удачной, что группа американских туристов, исследующих территорию поместья, наткнувшись на Елизавету II, абсолютно не поняли, кто перед ними.

Королева Елизавета II и ее сын, принц Уэльский. Фото: The Royal Family

Иностранцы поинтересовались у пожилой женщины, живет ли она в этом районе, и та ответила, что у нее "есть дом поблизости". Затем у нее спросили, встречалась ли она когда-нибудь с королевой, на что она ответила: "Нет, но вот этот полицейский да", указав на бывшего офицера, который работал с монархом более 30 лет.

По словам офицера, группа двинулась дальше, не подозревая, что они только что встретились лицом к лицу с королевой Елизаветой II.

В этом году пребывание королевы в шотландском поместье станет первым летним отпуском, который она провела без своего покойного мужа, принца Филиппа, герцога Эдинбургского, после его смерти в апреле в возрасте 99 лет.

Несмотря на то, что официально находится в отпуске, королева продолжает следить за правительственными документами, которые присылают ей частные секретари в красных ящиках, используемых министрами для хранения важных и конфиденциальных документов.

Фокус