Спортсменка з Нідерландів вирвала перемогу в олімпійському забігу після падіння (фото, відео)

Сифан Хассан / фото REUTERS
Бігунка з Нідерландів Сіфан Хассан здобула неймовірну перемогу в півфінальному забігу на дистанції 1500 метрів на Олімпіаді в Токіо.
Відео перемоги Хассан стало популярним в мережі, інформує УНІАН.
На початку останнього кола нідерландка впала, зіткнувшись з однією з суперниць. Вона опинилася на останньому місці, проте не здалася. Хассан зробила неймовірний ривок і на фініші вирвала перемогу в забігу.
Тепер спортсменка змагатиметься за золото у фіналі.
Фото REUTERSФото REUTERS
Легкоатлетка из Нидерландов упала в полуфинальном забеге на 1500 метров, но после смогла выиграть.
Итоговое время Сифан Хассан, включая падение, — 4 минуты и 5,17 секундыhttps://t.co/iBouwNVbLs pic.twitter.com/HucHXQu4eJ
Легкоатлетка из Нидерландов упала в полуфинальном забеге на 1500 метров, но после смогла выиграть.
Відзначимо, що в цей же день Хассан стала олімпійською чемпіонкою на дистанції 5000 метрів.