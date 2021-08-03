Спортсменка з Нідерландів вирвала перемогу в олімпійському забігу після падіння (фото, відео)

Сифан Хассан / фото REUTERS

Бігунка з Нідерландів Сіфан Хассан здобула неймовірну перемогу в півфінальному забігу на дистанції 1500 метрів на Олімпіаді в Токіо.

Відео перемоги Хассан стало популярним в мережі, інформує УНІАН.

На початку останнього кола нідерландка впала, зіткнувшись з однією з суперниць. Вона опинилася на останньому місці, проте не здалася. Хассан зробила неймовірний ривок і на фініші вирвала перемогу в забігу.

Тепер спортсменка змагатиметься за золото у фіналі.

Фото REUTERS Фото REUTERS

Легкоатлетка из Нидерландов упала в полуфинальном забеге на 1500 метров, но после смогла выиграть.



Итоговое время Сифан Хассан, включая падение, — 4 минуты и 5,17 секундыhttps://t.co/iBouwNVbLs pic.twitter.com/HucHXQu4eJ — TJ (@tjournal) August 2, 2021



Відзначимо, що в цей же день Хассан стала олімпійською чемпіонкою на дистанції 5000 метрів.