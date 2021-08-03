Україна вперше в історії залишилася без медалей зі спортивної гімнастики на Олімпійських іграх

Гімнастка Варінська завершила виступи на Олімпіади-2020 на стадії кваліфікації. Фото, Getty Images

Українські спортивні гімнасти завершили виступити на Олімпіаді-2020 у Токіо. Спортсменам не вдалося завоювати жодної медалі таке сталося вперше в історії незалежної України.

Україну у спортивній гімнастиці серед жінок представляла Діана Варінська, однак вона не пройшла до фіналу. Серед чоловіків були Ігор Радівілов, Петро Пахнюк, Ілля Ковтун та Євген Юденков, інформує Нromadske.ua.

У командних змаганнях українці були передостанніми - 7. В особистому багатоборстві Ковтун був 11-й, Пахнюк - 19-й. У паралельних брусах Пахнюк посів 7-е місце.

Український олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв не поїхав у Токіо, оскільки його відсторонили від змагань на 4 роки через допінг.

Тож вперше в історії Україна завершила змагання зі спортивної гімнастики без нагород. На попередніх Олімпіадах гімнасти здобували принаймні одну медаль.

У 1996 році «золото» було в Рустама Шаріпова, а у Лілії Подкопаєвої - «золото» та «срібло». У 2000 році чоловіча команда здобула «срібло», а «бронза» з багатоборства була в Олександра Береща.

У 2004-му «золото» було у Валерія Гончарова, у 2008-му - «бронза» в Олександра Воробйова, у 2012-му - «бронза» у Радівілова, у 2016-му - «золото» і «срібло» в Олега Верняєва.

Зараз в активі української збірної шість олімпійських нагород, п'ять із яких - бронзові. «Бронзу» здобули Михайло Романчук - у плаванні (на дистанції 800 метрів вільним стилем), Дар'я Білодід у дзюдо, Ігор Рейзлін - у фехтуванні, Олена Костевич та Олег Омельчук - у командній стрільбі та Еліна Світоліна - у тенісі. Першу для України срібну медаль здобув Михайло Романчук (на дистанції 1500 метрів вільним стилем).

"Вечірні Вісті"