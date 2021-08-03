Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

17:07

"Викрадення Чауса спецслужбами – незаконне, суддя має бути переданий до НАБУ", – Рябошапка

16:30

Канада оштрафувала двох американців на майже 20 тисяч доларів за брехню щодо COVID-19

16:00

Син просив: українка Алла Черкасова здобула для України шосту "бронзу" на Олімпійських іграх в Токіо (фото)

15:30

Україна вперше в історії залишилася без медалей зі спортивної гімнастики на Олімпійських іграх

15:01

Елизавета II тонко пошутила над любопытными американскими туристами

14:01

Спортсменка з Нідерландів вирвала перемогу в олімпійському забігу після падіння (фото, відео)

13:37

Керуючі МВФ схвалили виділення рекордних $650 млрд на відновлення економіки. Україна отримає $2,7 млрд

13:02

Умер звезда сериала "Во все тяжкие"

12:01

Білоруський спортсмен покинув країну після ситуації з Тімановською – журналіст "Єврорадіо"

11:01

Польща має намір заблокувати сертифікацію "Північного потоку-2"

09:15

У Києві знайшли повішеним голову "Білоруського дому в Україні" Шишова

09:01

Претендував на золото. Ірландський боксер отримав безглузду травму під час святкування перемоги і знявся з Олімпіади

08:05

Россия снова начала массово перебрасывать войска к украинской границе

07:02

Син убив батька, викрав авто та влаштував ДТП з дітьми. ВІДЕО

23:30

Двоє стрибунів розділили "золото" на Олімпіаді вперше за 109 років: виявилося — вони давні друзі

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Август 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

Україна вперше в історії залишилася без медалей зі спортивної гімнастики на Олімпійських іграх

  13   0 03.08.2021, 15:30 | Новости, Спорт
Україна вперше в історії залишилася без медалей зі спортивної гімнастики на Олімпійських іграх

Гімнастка Варінська завершила виступи на Олімпіади-2020 на стадії кваліфікації. Фото, Getty Images

Українські спортивні гімнасти завершили виступити на Олімпіаді-2020 у Токіо. Спортсменам не вдалося завоювати жодної медалі  таке сталося вперше в історії незалежної України.

Україну у спортивній гімнастиці серед жінок представляла Діана Варінська, однак вона не пройшла до фіналу. Серед чоловіків були Ігор Радівілов, Петро Пахнюк, Ілля Ковтун та Євген Юденков, інформує Нromadske.ua.

У командних змаганнях українці були передостанніми - 7. В особистому багатоборстві Ковтун був 11-й, Пахнюк - 19-й. У паралельних брусах Пахнюк посів 7-е місце.

Український олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв не поїхав у Токіо, оскільки його відсторонили від змагань на 4 роки через допінг.

Тож вперше в історії Україна завершила змагання зі спортивної гімнастики без нагород. На попередніх Олімпіадах гімнасти здобували принаймні одну медаль.

У 1996 році «золото» було в Рустама Шаріпова, а у Лілії Подкопаєвої - «золото» та «срібло». У 2000 році чоловіча команда здобула «срібло», а «бронза» з багатоборства була в Олександра Береща.

У 2004-му «золото» було у Валерія Гончарова, у 2008-му - «бронза» в Олександра Воробйова, у 2012-му - «бронза» у Радівілова, у 2016-му - «золото» і «срібло» в Олега Верняєва.

Зараз в активі української збірної шість олімпійських нагород, п'ять із яких - бронзові. «Бронзу» здобули Михайло Романчук - у плаванні (на дистанції 800 метрів вільним стилем), Дар'я Білодід у дзюдо, Ігор Рейзлін - у фехтуванні, Олена Костевич та Олег Омельчук - у командній стрільбі та Еліна Світоліна - у тенісі. Першу для України срібну медаль здобув Михайло Романчук (на дистанції 1500 метрів вільним стилем).

"Вечірні Вісті"

 

 

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2021 (33)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]