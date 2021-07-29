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В США будут платить по $100 за первую прививку от COVID-19

  3   0 29.07.2021, 20:01 | Новости, Мир
В США будут платить по $100 за первую прививку от COVID-19

Жителям Нью-Йорка будут платить по 100 долларов за прививку от COVID-19. Деньги можно получить только за первую дозу в городском центре вакцинации.

Об этом говорится в сюжете ТСН, пишет УНИАН.

Мэр Нью-Йорка предложил выплачивать вознаграждение за прививки после того, как объявили, что все рабочие должны вакцинироваться или проходить еженедельное тестирование на коронавирус.

При этом в городе резко увеличилось количество случаев COVID-19 из-за штамма Дельта. Согласно данным Департамента здравоохранения штата, полностью вакцинировались от 45% до 65% жителей города.

УНІАН

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