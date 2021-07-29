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У Китаї на 18 років ув'язнили відомого мільярдера за "провокування неприємностей"

  36   0 29.07.2021, 19:01 | Новости, Мир
У Китаї на 18 років ув'язнили відомого мільярдера за "провокування неприємностей"

Відомий китайський мільярдер Сунь Даву був засуджений до 18 років тюремного ув'язнення за «провокування неприємностей». 

Як повідомляє Укрінформ, про це інформує ВВС.

Сунь Даву керує одним з найбільших приватних сільськогосподарських підприємств країни в північній провінції Хебей.

Його визнали винним у тому, що він «влаштовував сварки і провокував неприємності» - такі звинувачення часто використовують в Китаї проти активістів.

Як зазначає видання, 67-річний Сунь близький з деякими видатними китайськими політичними дисидентами і в минулому критикував політику уряду щодо сільських районів. Він був одним з небагатьох, хто відкрито звинувачував уряд у приховуванні спалаху африканського свинячого грипу, який зачепив його ферми 2019 року, а пізніше знищив майже всю промисловість країни. 

Інші обвинувачення проти нього включають незаконне зайняття сільськогосподарських угідь, створення групи для нападу на державні установи і перешкоджання урядовцям виконувати свої обов'язки. Його також було оштрафовано на 478 697 доларів США.

Сунь відкинув багато висунутих проти нього звинувачень на досудовому слуханні, назвавши себе «видатним членом комуністичної партії».

Минулого року Сунь Даву був затриманий разом з 20 родичами та діловими партнерами через земельну суперечку з державною фермою. Тоді він сказав, що десятки його співробітників були поранені внаслідок конфлікту з поліцією.

Укрінформ

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