Бойфренд Ольги Харлан виграв дві срібні медалі в Токіо

Бойфренд української шаблістки Ольги Харлан італієць Луїджі Самеле виграв дві "бронзи" на Олімпіаді в Токіо.

Самеле став третім в особистій категорії та в командній. Про це повідомила українська спортсменка у Іnstagram, інформує UAINFO.org.

"Одного разу ти сказав мені: "Я б хотів мати хоча б одну особисту медаль. Будь ласка, Господи! Одну-єдину, будь ласка!".

Ти сміявся, так, нібито це щось недосяжне. Але я побачила в твоїх очах, що ти цього дуже сильно хочеш.

Ти тяжко працював, боровся крізь біль. І тепер у тебе дві олімпійські медалі! Я так пишаюся тобою, моя любове!

Ти це заслужив. Я тебе дуже сильно люблю", - написала Ольга Харлан.

Ольга Харлан з 2019 року зустрічається з італійським шаблістом Луіджі Самеле та проживає в Італії. На Іграх-2012 у Лондоні італієць виграв "бронзу". На Олімпіаді в Токіо Харлан вилетіла в першому своєму поєдинку.

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