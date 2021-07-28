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$200 за страву: у ресторані Нью-Йорка подають найдорожчу в світі картоплю фрі. Чому так дорого?

  4   0 28.07.2021, 19:01 | Новости, Мир
$200 за страву: у ресторані Нью-Йорка подають найдорожчу в світі картоплю фрі. Чому так дорого?

У нью-йоркському ресторані Serendipity 3 подають картоплю фрі за $200. Страва офіційно вважається найдорожчою в світі картоплею фрі.

З липня в ресторані Serendipity 3 в Нью-Йорку подають найдорожчу картопля фрі в світі. В меню страва називається Crème de la Crème Pommes Frites. Її вартість $200. Книга рекордів Гінніса включила її до свого список світових рекордів, інформує НВ.

Фото: @ Serendipity3nyc / Instagram

Для приготування фрі використовується біла картопля для смаження, вирощена під брендом виробника картоплі Chipperbec. Картоплю бланшують в оцті і шампанському. Обсмажують не на олії, а на гусячому жирі два рази, щоб шматочки картоплі були хрусткими зовні і м'якими всередині.

Страву приправляють їстівним золотом з трюфельною сіллю і трюфельною олією, тонко нарізаним трюфелем і соусом Морне, до якого також доданий трюфель. Картоплю фрі подають на кришталевій тарілці, прикрашеній живою орхідеєю.

"Трюфель - головна родзинка цієї страви", - пояснив шеф-кухар ресторану Фредерік Шон-Ківерт в коментарі CNN.

Фото: @ Serendipity3nyc / Instagram

Список очікування замовлення на найдорожчу в світі картоплю фрі становить 8-10 тижнів.

Це вже третя найдорожча в світі страва, яку подають в цьому ресторані. Тут також пропонують гамбургер за $295 і морозиво з фруктами за $1000.

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