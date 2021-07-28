Дисбаланс в мозку. Вчені виявили маркер ранньої шизофренії

Відмінності в активності мозку у людей з діагнозом шизофренія (Фото: Kim J, Matthews NL, Park S./PLoS One)

Вчені з Японії і США виявили, що рівні білка можна використовувати в майбутньому як діагностичний засіб в аналізах крові при шизофренії.

Активність білка, який виявляється як в головному мозку, так і в крові, впливає на нейронні зв'язки в людському мозку. Ця активність незбалансована у людей, у яких діагностована шизофренія, інформує НВ.

Дослідження, проведене групами Вищої медичної школи Університету Йокогами в Японії і кафедрою психіатрії Гарвардської медичної школи в Белмонті, штат Массачусетс, надає керівництво для майбутнього аналізу молекулярної основи цього серйозного психічного розладу.

«У цьому дослідженні вивчалася активність CRMP2, білка, виявленого в головному мозку (так званий цитоскелетний білок), який регулює те, як нейрони встановлюють зв'язки один з одним. CRMP2 також експресується в лімфоцитах в крові, і тому його можна легко взяти у людей», - каже Еван І. Снайдер, доктор медичних наук, директор Центр стовбурових клітин і регенеративної медицини в Sanford Burnham Prebys і співавтор дослідження.

«У зразках, взятих у людей з шизофренією, було більше рівнів CRMP2 в порівнянні з людьми без захворювання. Ми також бачили структурні аномалії в дендритах нейронів, які потенційно могли виводити з ладу, оскільки дендрити грають важливу роль в отриманні імпульсів від інших нервових клітин в організмі людини», - додав учений.

Попередні дослідження показали, що більшість людей підтримують рівномірний баланс між двома формами CRMP2: його активною нефосфорильованою формою і неактивною фосфорильованою формою. У новому дослідженні спочатку вивчалася посмертна тканина мозку, а потім зразки крові людей з шизофренією. Дослідницька група порівняла ці рівні з показниками у людей без розладу.

Результати показали, що кількість активного CRMP2 було занадто високою у людей з шизофренією і, принаймні у молодих людей з шизофренією, не була збалансована відповідною кількістю підвищеного неактивного CRMP2. Цей дисбаланс між активним і неактивним CRMP2 може пояснити деякі порушення в нейронних зв'язках.

Вимірювання кількості активного CRMP2, особливо якщо його співвідношення з неактивним CRMP2 занадто низьке, може стати форматом для швидкого аналізу крові для підтвердження діагнозу шизофренії.

«Шизофренія може бути складним завданням для ранньої діагностики або у молодих пацієнтів через низку причин. Поєднання аналізу крові з психіатричними і нейроповедінковими тестами може допомогти лікарям відрізнити шизофренію від інших станів, наприклад, від маніакальної фази біполярного розладу», - каже Снайдер.

«Наші результати були найбільш разючими у людей у віці до 40 років, і тим більше у людей у віці до 30 років. Рання діагностика може поліпшити клінічне ведення хворих, а також прискорити розробку нових терапевтичних можливостей», - відзначили автори роботи.

НВ