Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

21:18

Голобуцький: 41% українців згодні з заявою Путіна. Насправді це дуже небезпечні дані

20:00

Дисбаланс в мозку. Вчені виявили маркер ранньої шизофренії

19:01

$200 за страву: у ресторані Нью-Йорка подають найдорожчу в світі картоплю фрі. Чому так дорого?

18:01

Первое китайское предупреждение Откуда растут ноги у дифирамбов коронаваку?

17:04

Байден: Путін небезпечний тільки своєю ядерною зброєю, запасами нафти, і більше нічим

16:01

Мирослав Гай: Вітаю з посадою, генерале Залужний, Ви потрапили у пекло

15:01

Вчені встановили, що цукор може призвести до психічних відхилень

14:01

Колишня коханка короля Іспанії подала на нього до суду

13:10

В ООН повідомили про велику кількість астероїдів, що загрожують Землі

12:01

Фурса: "Нафтогаз" в ловушке популизма

11:27

Історична перемога: Світоліна пробилася до півфіналу тенісного турніру Олімпіади

11:00

"Назавжди у моїх спогадах": Дар'я Білодід опублікувала яскраві фото з Олімпіади у Токіо

10:21

Тимошенко уверенно приближается по уровню доверия к Зеленскому, которому не доверяет уже больше половины украинцев - опрос "Рейтинга"

10:01

Після заяв про "революцію" скандальний Кива сказав, що московський патріархат "знесе" владу

09:28

Ситуація на фронті: бойовики обстріляли позиції ЗСУ з мінометів і гранатометів

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июль 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Дисбаланс в мозку. Вчені виявили маркер ранньої шизофренії

  21   0 28.07.2021, 20:00 | Новости, Общество
Дисбаланс в мозку. Вчені виявили маркер ранньої шизофренії

Відмінності в активності мозку у людей з діагнозом шизофренія (Фото: Kim J, Matthews NL, Park S./PLoS One)

Вчені з Японії і США виявили, що рівні білка можна використовувати в майбутньому як діагностичний засіб в аналізах крові при шизофренії.

Активність білка, який виявляється як в головному мозку, так і в крові, впливає на нейронні зв'язки в людському мозку. Ця активність незбалансована у людей, у яких діагностована шизофренія, інформує НВ.

Дослідження, проведене групами Вищої медичної школи Університету Йокогами в Японії і кафедрою психіатрії Гарвардської медичної школи в Белмонті, штат Массачусетс, надає керівництво для майбутнього аналізу молекулярної основи цього серйозного психічного розладу.

«У цьому дослідженні вивчалася активність CRMP2, білка, виявленого в головному мозку (так званий цитоскелетний білок), який регулює те, як нейрони встановлюють зв'язки один з одним. CRMP2 також експресується в лімфоцитах в крові, і тому його можна легко взяти у людей», - каже Еван І. Снайдер, доктор медичних наук, директор Центр стовбурових клітин і регенеративної медицини в Sanford Burnham Prebys і співавтор дослідження.

«У зразках, взятих у людей з шизофренією, було більше рівнів CRMP2 в порівнянні з людьми без захворювання. Ми також бачили структурні аномалії в дендритах нейронів, які потенційно могли виводити з ладу, оскільки дендрити грають важливу роль в отриманні імпульсів від інших нервових клітин в організмі людини», - додав учений.

Попередні дослідження показали, що більшість людей підтримують рівномірний баланс між двома формами CRMP2: його активною нефосфорильованою формою і неактивною фосфорильованою формою. У новому дослідженні спочатку вивчалася посмертна тканина мозку, а потім зразки крові людей з шизофренією. Дослідницька група порівняла ці рівні з показниками у людей без розладу.

Результати показали, що кількість активного CRMP2 було занадто високою у людей з шизофренією і, принаймні у молодих людей з шизофренією, не була збалансована відповідною кількістю підвищеного неактивного CRMP2. Цей дисбаланс між активним і неактивним CRMP2 може пояснити деякі порушення в нейронних зв'язках.

Вимірювання кількості активного CRMP2, особливо якщо його співвідношення з неактивним CRMP2 занадто низьке, може стати форматом для швидкого аналізу крові для підтвердження діагнозу шизофренії.

«Шизофренія може бути складним завданням для ранньої діагностики або у молодих пацієнтів через низку причин. Поєднання аналізу крові з психіатричними і нейроповедінковими тестами може допомогти лікарям відрізнити шизофренію від інших станів, наприклад, від маніакальної фази біполярного розладу», - каже Снайдер.

«Наші результати були найбільш разючими у людей у віці до 40 років, і тим більше у людей у віці до 30 років. Рання діагностика може поліпшити клінічне ведення хворих, а також прискорити розробку нових терапевтичних можливостей», - відзначили автори роботи.

НВ

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2021 (567)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]