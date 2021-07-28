Первое китайское предупреждение Откуда растут ноги у дифирамбов коронаваку?

В последние две недели множество врачей, блогеров и просто каких-то рандомных людей в соцсетях начали массированно распространять однотипные, явно сделанные под копирку, сообщения о том, какая замечательная вакцина короновак.

Мол, она переносится лучше всего, имеет меньше всего побочных эффектов, лучше всего подходит старикам, лучше всего защищает от варианта дельта, наиболее безопасна в долговременной перспективе и т.п, пишет в своем блоге Семен Есилевский, информирует UAINFO.org.

Я не могу утверждать на 100%, но все это очень похоже на целенаправленную работу китайской государственной пропаганды.

Те же самые месседжи совсем недавно звучали в отношении "спутника" в исполнении российской пропагандистской машины, пока не стало окончательно понятно, что Украина не будет закупать "спутник" ни при каких раскладах.

Напомню, что по коронаваку очень мало опубликованных доказательных исследований. Если разобрать все провозглашаемые дадзибао, то окажется, что большинство из них ни на чем не основаны.

1) Утверждение, что коронавак дает меньше побочек - это, в лучшем случае, anecdotal evidence. Врачи вакцинальных центров, якобы, замечают это по своим пациентам. Но это же очевидный трындеж! В вакцинальных центрах никто не наблюдает привитых пациентов дольше 15 минут и не собирает от них информацию о частоте побочек. Если врач, занимающийся вакцинацией, такое заявляет, то спросите у него откуда он вообще взял информацию? Делал ли он корректное сравнение групп, привитых разными вакцинами? Проводил ли статистический анализ различий? Естественно, нет.

В научной литературе тоже нет никаких прямых сравнений частоты побочных эффектов коронавака и других вакцин.

Так откуда же утверждение, что коронавак лучше переносится?

2) Эффективность коронавака от варианта дельта неизвестна. Никаких опубликованных работ на эту тему не существует. В тех странах, где массово используют коронавак, волна дельты еще только-только начинается, поэтому данным об уровне защиты от этого варианта физически неоткуда взяться.

Рассуждения о том, что инактивированная вакцина должна в целом лучше противостоять мутациям вируса - это голословные теоретические измышления. Никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Так откуда же утверждение, что короновак лучше всего защищает от дельты?

3) Мнимая "опасность" новых мРНК вакцин в долговременной перспективе и, соответственно, "безопасность" инактивированных вакцин, сделанных по сермяжной дедовской технолонии - это чистой воды бездоказательная пропаганда, рассчитанная на малообразованное консервативное население, подозрительно относящееся ко всему новому. Сами подумайте: как можно рассуждать о долговременных эффектах, если прошло всего полгода с момента начала массовой вакцинации? Только пропагандисты и маркетологи могут узреть в хрустальном шаре далекое будущее, в котором их продукт безопаснее, чем у конкурентов ;)

Заметьте также, что массированная информационная бомбардировка о том, какой же офигенный на самом деле коронавак, чудесным образом совпала с тем, как политическое руководство Украины подобострастно лизнуло у китайцев. Вполне возможно, что пакетом шел и беспрепятственный доступ в украинское медиапространство китайской пропаганды.

Я никоим образом не агитирую против коронавака. Более того, я постоянно говорю, что короновак - хорошая и эффективная вакцина. Но при этом она не обладает теми неправдоподобными преимуществами, которые приписывает ей пропаганда. Просто имейте в виду, что информационный фон вокруг коронавака является неотъемлемой частью китайской тоталитарной геополитики, со всеми вытекающими нюансами и особенностями.

Семен ЕСИЛЕВСКИЙ