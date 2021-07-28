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Колишня коханка короля Іспанії подала на нього до суду

  12   0 28.07.2021, 14:01 | Новости, Мир
Колишня коханка короля Іспанії подала на нього до суду

Колишня коханка короля Іспанії Хуана Карлоса I, який у 2014 році зрікся престолу на користь свого сина Філіпа, подала на колишнього монарха до суду.

Як повідомляє видання Daily Mail, 57-річна німецька принцеса данського походження Корінна цу Сайн-Вітгенштейн (у дівоцтві Ларсен) звинуватила Хуана Карлоса в багаторічному незаконному стеженні за нею, яке вели його агенти та представники іспанських спецслужб. Справу розглядатиме суд Лондона, де зараз постійно проживає позивачка, інформують Факти.

Корінна була у близьких стосунках з одруженим королем Іспанії з 2006 по 2009 рік. За її словами, з 2012 року колишній коханець переслідує її, загрожує та паплюжить її добре ім'я. Це почалося після того, як король «подарував» їй 65 мільйонів євро на знак своєї любові, а також як компенсацію за тиск, якому вона піддавалася після того, як про їхній роман стало відомо публіці. Це була частина суми, яку Хуан Карлос отримав у 2008 році від короля Саудівської Аравії - ймовірно це був хабар після укладення угоди з іспанськими компаніями для будівництва високошвидкісної залізниці між Меккою та Медіною. Король пояснив, що хоче забезпечити Корінну та її дітей від двох шлюбів, але не може офіційно згадати їх у своєму заповіті.

Однак незабаром Хуан Карлос попросив повернути йому ці гроші або надати йому можливість ними користуватися. Цу Сайн-Вітгенштейн відмовилася. Після цього він звинуватив її в крадіжці та почав наклепницьку кампанію, очорнивши її в очах друзів, знайомих і ділових партнерів.

В результаті Корінна, яка була бізнес-консультантом, позбулася прибуткової роботи.

Тепер вона вимагає компенсації морального та матеріального збитку у розмірі декількох десятків мільйонів євро. А також хоче домогтися ордера, що заборонить Хуану Карлосу та його агентам стежити за нею і наближатися ближче, ніж на 150 метрів до її оселі.

У Хуана Карлоса, який зберіг титул почесного короля Іспанії, скандальна репутація на батьківщині. У серпні 2020 року він повідомив про своє рішення добровільно покинути межі країни, щоб уникнути заподіянню шкоди іміджу іспанської монархії. Його дружина королева Софія залишилася в Мадриді, хоча офіційно розлучення не оформляли.

Як з'ясувалося, король володів незадекларованими в податкових органах рахунками за кордоном. З цього приводу прокуратура Верховного суду Іспанії почала розслідування.

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