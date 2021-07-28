Вчені встановили, що цукор може призвести до психічних відхилень

Надмірне вживання в їжу цукру і продуктів, які його містять, може привести до проблем з психікою.

Так, дослідження показали, що фруктоза, що міститься в рафінованому цукрі, стимулює фуражовану реакцію, схожу з пошуком їжі. Така поведінка викликає імпульсивність, бажання новизни, агресивне і прискорене прийняття рішень, передає medikforum з посиланням на Medical Express.

Грунтуючись на результатах дослідження, вчені припускають, що поява таких відхилень як біполярний розлад і синдром дефіциту уваги можуть бути пов'язані саме з постійним вживанням в їжу цукровмісних продуктів.

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