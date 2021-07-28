В ООН повідомили про велику кількість астероїдів, що загрожують Землі

Людству відомо тільки близько 40% великих і перетинаючихь орбіту Землі астероїдів і комет.

Про це йдеться у звіті науково-технічного підкомітету Комітету ООН з використання космічного простору в мирних цілях, інформує kommersant.

У документі сказано, що на 17 квітня 2021 року відомо про 25 647 об'єктів, що зближуються із землею. "За оцінками, ідентифіковано лише близько 40% значних за розміром об'єктів, що зближуються з Землею", - сказано в звіті.

За даними науково-технічного підкомітету, в 2020 році Всесвітня мережа астрономічних обсерваторій, розташована більш ніж в 40 країнах, зібрала 39,5 млн записів про спостереження астероїдів і комет. З 25 647 об'єктів, що зближуються з Землею, 2959 виявлені в минулому році. У звіті зазначено, що це рекордна кількість.

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