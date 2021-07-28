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Фурса: "Нафтогаз" в ловушке популизма

  8   0 28.07.2021, 12:01 | Новости, Экономика
Фурса: "Нафтогаз" в ловушке популизма

Темные времена Януковича? Когда тарифы для населения держали искусственно низкими, Нафтогаз был хронически убыточной черной дырой, поглощающий каждый год миллиарды долларов, а некоторые олигархи покупали газ по цене как для населения и продавали его промышленности, зарабатывая на этом миллиарды долларов. Платил за все, конечно же, обычный украинец.

Просто не в платежке, которую отчасти могли компенсировать субсидии, а другим способом. Накопленный долг оказался неподъёмным, дефицит бюджета задушил экономику и мы увидели стремительную девальвацию гривны и инфляцию. Вот так и заплатили, пишет в своем блоге инвестиционній банкир Сергей Фурса, информирует UAINFO.org.

Или мы не про темные времена Януковича?

Что происходит сейчас? Разница в ценах газа для населения и промышленности уже в 2 раза и Нафтогаз жалуется, что снова тот самый олигарх, которому, к тому же, парламент недавно простил около миллиарда долларов, покупает газ по цене как для населения и продает его промышленности. Приехали. Еще и глава Нафтогаза уверяет, что компания в убытках (хотя последнее утверждение весьма и весьма сомнительно). Да, Нафтогаз еще не превратился в черную дыру. Да, пока еще он не требует дотаций. Но лиха беда начала. 

Ключевое - на рынок газа снова вернулась коррупция и снова олигархи могут зарабатывать на разнице цен для населения и рыночной.

Причина? Старая как мир - популизм.

Цены на газ в этом году стремительно растут. На европейских биржах. Хорошая новость для простого украинца - этот рост он не почувствует сейчас. Тарифы в этом году не изменятся. Плохая новость - ну, вы все поняли.

Почему тарифы не изменятся, несмотря на резкий рост рыночных цен на газ? Потому что Нафтогаз зафиксировал цену, переведя всех потребителей на годовой тариф. Причем речь идет не только о тех клиентах, что подписали контракты непосредственно с Нафтогазом. Речь идет и о большинстве потребителей Украины, около 70%, которые обслуживаются газ сбытами Фирташа. Почему? Потому что с компанией Фирташа тоже подписан договор о годовом тарифе. И что делает с газом компания Фирташа? Ответ правильный. Нафтогаз уже вовсю жалуется, что продает его на рынке промышленности, где цены в два раза выше. А кто-то ожидал от компании олигарха что-то другое?

Казалось бы, Нафтогаз должен был бы разорвать такой контракт. По которому он себе в убыток продает большую часть газа. В убыток, потому что мог бы продать по цене в два раза больше. И даже повод есть. Санкции против Фирташа. Но вот ведь загвоздка. Мы же помним про популизм. Если Нафтогаз это сделает, то глава Нафтогаза столкнется с гневом если не господним, то президентским. Ведь тогда 70% населения будет вынуждено перейти на рыночные цены. А это означает рост в два раза. А мы же помним, что у нас очень социальное государство. Популизм. 

Вы скажете, ну так пусть клиенты Фирташа пойдут в Нафтогаз и подпишут контракты с ним. И будете правы. Но мы же говорим о людях, которые скорее пойдут бурчать на кухню или следовать за политиками на митинги, чем задумаются и подпишут контракт. Тут же в телевизоре вспомнят про бабушку, у которой нет сил кликнуть на сайте и которую злобные либералы приговорили к голодной смерти. В общем, не вариант. Потому что популизм.

Годовой тариф был хорошим изобретением. Когда Нафтогаз контрактует газ по низкой летней цене. И получает потом оплаты за этот газ от населения. Но это уже не имеет ничего общего с рынком, когда Нафтогаз продает добытый ими газ в два раза ниже рынка. И продает его в том числе и олигархам. Это уже те самые старые добрые времена. При этом независимые компании, добывающие газ в Украине, продают его по рынку. И у них есть ресурс инвестировать в рост добычи. При этом компании одного и того же олигарха могут добывать газ в Украине и продавать его по рынку и одновременно получать газ от Нафтогаза по льготной цене. А у Нафтогаза почему-то добыча не растет. Почему же... Хм....

Деолиграхизация на марше..

А впереди? А впереди у нас трехлетний тариф.... Как раз до выборов. А потом хоть трава не расти. 

Сергей ФУРСА

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