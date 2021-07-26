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Только семь процентов генов отличают современного человека от неандертальца

  11   0 26.07.2021, 16:11 | Новости, Общество
Только семь процентов генов отличают современного человека от неандертальца

Скелет неандертальца (справа) и человека современного вида (слева)

Американские ученые выяснили, что всего семь процентов нашего генома характерны исключительно для Homo sapiens: все остальные его части были такими же, как у людей других видов, а также более далеких предков.

Как сообщает Naked Science, известно, что все люди неафриканского происхождения несут в себе от двух до четырех процентов неандертальских генов, а коренные меланезийцы, к примеру, еще и гены денисовцев. При этом большая часть генетических вариаций людей возникла еще до того, как мы разделились с двумя вышеперечисленными видами рода Homo («Люди»). Общие с ними гены появились, по оценкам специалистов, от 520 тысяч до 630 тысяч лет назад, информирует UAINFO.org

Ученые из университетов Калифорнии и Висконсина (США) исследовали ДНК, извлеченную из останков неандертальцев и денисовцев, датируемых от 40 тысяч до 50 тысяч лет назад, а также 279 современных людей со всего мира.

Чтобы определить, какие именно гены присущи исключительно людям нашего вида - Homo sapiens, - они разработали специальную методику. Выяснилось, что только семь процентов генов уникальны для нашего вида. При этом часть из них есть у одних людей, а у других - нет. Поэтому еще меньше - лишь 1,5 процента генов - характерны вообще для всех сапиенсов, живущих сегодня. 

Исследователи считают, что обнаруженные области генома имеют отношение к развитию нашей нервной системы и функциям мозга. Столь небольшая часть генома, отличающая наш вид от других, вымерших, по мнению ученых, говорит о том, что мы - очень молодые представители рода Homо, если судить в исторических масштабах. 

UAINFO

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