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Над Норвегией пронесся крупный "огненный шар". Впечатляющее видео

  5   0 26.07.2021, 02:15 | Новости, Мир
Над Норвегией пронесся крупный "огненный шар". Впечатляющее видео

Над Норвегией пронесся крупный метеорит / фото REUTERS

Крупный метеорит пронесся над Норвегией в ночь на 25 июля. Специалисты считают, что обломки небесного тела могли упасть возле Осло.

Об этом сообщает Reuters, информирует УНИАН.

Очевидцы около часа ночи увидели яркий "огненный шар". Кроме того, сообщается о громком взрыве и ветре, сопровождающем падение метеорита.

Также в полицию поступило несколько сообщений о падении метеорита. Правоохранители не выявили человеческих жертв или разрушений

По данным норвежской сети наблюдателей за метеоритами, "огненный шар" был виден в небе примерно пять секунд. Метеорит летел со скоростью около 16,3 километра в секунду.

УНИАН

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