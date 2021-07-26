Вперше в історії: брат та сестра з різницею в годину виграли золоті медалі Олімпіади

Ута Абе та Хіфумі Абе / фото twitter.Judo

На Олімпійських іграх в Токіо з різницею в одну годину брат і сестра, дзюдоїсти Хіфумі Абе і Ута Абе, завоювали золоті нагороди!

Спочатку тріумфувала 21-річна Ута Абе, котра у ваговій категорії до 52 кг, у фіналі перемогла представницю Франції Амандін Бушар. А потім її брат Хіфума склав їй компанію. 23-річний японець у вазі до 66 кг не знайшов спротиву та забрав собі золото. У фіналі Хіфума переміг грузина Важу Маргвелашвілі, пише УНІАН.

Що цікаво, і Хіфумі, і Ута є дворазовими чемпіонами світу.

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