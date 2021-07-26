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США рассматривают введение новых санкций против Беларуси - WSJ

  6   0 26.07.2021, 06:01 | Новости, Мир
США рассматривают введение новых санкций против Беларуси - WSJ

19 июля Тихановская посетила Вашингтон / фото REUTERS

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения новых санкций против режима Александра Лукашенко.

Об этом пишет The Wall Street Journal, информирует УНИАН.

Как известно, 19 июля лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская провела переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. 

На встрече она призвала США усилить экономическое давление на режим Лукашенко и синхронизировать действия с ЕС, Великобританией и Канадой.

Советник Тихановской Франк Виакорка заявил, что новые санкции собираются ввести в отношении белорусского калийного и нефтяного секторов.

Представитель администрации Байдена сказал журналистам, что они не будут сообщать подробности.

"США вместе с партнерами и союзниками продолжат привлекать к ответственности власти Беларуси. В том числе с помощью санкций", - сказал он.

Протесты в Беларуси

Летом 2020 года города Беларуси охватила волна протестов. Люди выходили на улицы и устраивали забастовки на заводах, чтобы сместить Лукашенко с должности президента из-за фальсификации выборов главы государства.

Но уже через несколько месяцев аппарату Лукашенко удалось силовым методом придушить акции, политические преследования в стране происходят до сих пор.

Ряд стран мира не признают Лукашенко президентом, а ЕС в паре со США ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за преступления.

В 2021 году Европейский Союз ввел новый пакет ограничений против республики после принужденной посадки пассажирского самолета с оппозиционером Романом Протасевичем на борту 23 мая.  

Белорусский оппозиционер Павел Латушко заявил, что в Беларуси с начала протестов против режима Александра Лукашенко были задержаны 35 тысяч человек.

УНИАН

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