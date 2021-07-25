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Мировые запасы продуктов пострадали от засухи, наводнений и морозов. Назревает худшая за 10 лет ситуация

  50   0 25.07.2021, 22:01 | Новости, Мир
Мировые запасы продуктов пострадали от засухи, наводнений и морозов. Назревает худшая за 10 лет ситуация

Экстремальные погодные условия нанесли ущерб урожаю по всему миру, цены уже достигла максимальных значений за десятилетие, а масштабы голода растут. Индекс цен на продукты питания от Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН рос в течение 12 месяцев подряд.

Как сообщает Оbozrevatel со ссылкой на издание Bloomberg, засуха приводит к гибели посевов в канадских провинциях и на севере США.

Цены на яровую пшеницу в регионе, сорт, используемый для изготовления муки для рогаликов и корок для пиццы, недавно достигли самого высокого уровня за более чем восемь лет.

Даже свежие моллюски на северо-западе Тихого океана стали жертвами сильной жары и ее воздействия на морскую жизнь.

В Бразилии морозы

Сильный мороз, разоривший основные районы выращивания кофе в Бразилии, особенно опасен для молодых деревьев, что может нанести большие убытки фермерам и нанести ущерб производству на долгие годы.

В Китае ливни

Наводнение в центральной китайской провинции Хэнань, которая является центром сельскохозяйственного производства и производства продуктов питания, пока что сдерживается, но за ним внимательно следят на предмет каких-либо признаков более серьезных проблем.

Еще большее беспокойство вызывает потенциальное распространение болезней животных, в том числе африканской чумы свиней, от которой Китай восстанавливается после разрушительной вспышки в 2018 году.

Европу затопило

Хотя в этом году ожидается рост производства пшеницы в Европе, часть урожая может в конечном итоге перейти с помола хлебных продуктов на кормление сельскохозяйственных животных. Это ставит под угрозу поставки в Северную Африку, которая зависит от импорта высококачественного зерна.

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