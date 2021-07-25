Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

23:59

Не больше кошки: в Аргентине ученые нашли карликового "деда" современных крокодилов

23:02

Игроку в покер навсегда запретили посещать казино из-за шутки о самоубийстве

22:01

Мировые запасы продуктов пострадали от засухи, наводнений и морозов. Назревает худшая за 10 лет ситуация

21:01

Вчений пояснив аномальну кількість медуз в Азовському морі

20:01

Skoda не смогла участвовать в легендарной 24-часовой гонке в Ле-Мане из-за холодной войны (видео)

19:04

Самые странные теории Стивена Хокинга, которые оказались верными

18:30

В США блогер-антивакцинатор умер от коронавируса

18:01

Ніна Матвієнко розповіла, як її син пішов у монастир

17:28

Знову "бронза": Україна завоювала другу медаль на Олімпіаді

17:04

Зачем Россия наябедничала на Украину в ЕСПЧ?

16:01

Спаду COVID-19 в Україні немає: епідеміолог заявив про маніпуляції зі статистикою

15:01

Лишение гражданства за российский паспорт: в Раду внесли законопроект

14:04

Эстония отправит Литве колючую проволоку для забора на границе с Беларусью

13:02

The Washington Post: "Дельта"-штамм может стать политической угрозой для администрации Байдена

12:02

Футболіст збірної України зі словами "я зі Львова" відмовився переходити в російський клуб

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июль 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
        

Игроку в покер навсегда запретили посещать казино из-за шутки о самоубийстве

  6   0 25.07.2021, 23:02 | Новости, Мир
Игроку в покер навсегда запретили посещать казино из-за шутки о самоубийстве

Фото: casino.org | Скотт Роббинс считает, что его несправедливо оклеветали

После ироничных вопросов о суициде мужчину отправили к психиатру в карете скорой помощи. По итогу покерист подал иск на 1,2 млн долларов из-за "упущенной прибыли".

Игроку в покер Скотту Роббинсу навсегда запретили посещать отель-казино Borgata Atlantic City после его шутки о прыжке из окна гостиничного номера. Об этом сообщает профильный портал casino.org.

Так, покерист прибыл в отель-казино Borgata Atlantic City для участия в покерном турнире. Во время регистрации сотрудник учреждения спросил у Роббинса на каком этаже тот хотел бы поселиться, на что игрок в шутку ответил следующее:

"Если бы мне пришлось спрыгнуть из окна высокого этажа, смог бы я это сделать?", - спросил Роббинс.

Сотрудник отеля посоветовал ему не делать этого, на что покерист заявил, что не будет, однако продолжил задавать похожие вопросы.

"Смогу ли я спрыгнуть с нижнего этажа?", - спросил игрок.

Клерк снова сказал, что Роббинсу не стоит прыгать из окна. Покерист снова заявил, что не будет этого делать, однако отметил, что "поскольку он в любом случа не выживет, то неважно на каком этаже его поселят".

Вскоре в номер Роббинса пришла служба безопасности казино и сообщила, что ему стоит обследоваться у психиатра. К врачу покериста отправили на карете скорой помощи. Психиатр выписал ему справку, согласно которой тот не представляет угрозы ни себе ни окружающим.

Впрочем, когда Роббинс вернулся в отель, то узнал, что ему пожизненно запретили появляться в нем. Также, утверждает мужчина, сотрудники казино распространили информацию среди других игроков и покерных сетей, что эту санкцию на него наложили из-за "попытки самоубийства", из-за чего тот лишился спонсорства примерно на 200 тысяч долларов.

В результате Скотт Роббинс подал на отель-казино иск на 1,2 миллиона долларов из-за "потенциально упущенной прибыли".

Сообщается, что начиная с 2018 года Роббинс выиграл в покерных турнирах более 417 тысяч долларов.

Фокус

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2021 (513)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]