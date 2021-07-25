Игроку в покер навсегда запретили посещать казино из-за шутки о самоубийстве

Фото: casino.org | Скотт Роббинс считает, что его несправедливо оклеветали

После ироничных вопросов о суициде мужчину отправили к психиатру в карете скорой помощи. По итогу покерист подал иск на 1,2 млн долларов из-за "упущенной прибыли".

Игроку в покер Скотту Роббинсу навсегда запретили посещать отель-казино Borgata Atlantic City после его шутки о прыжке из окна гостиничного номера. Об этом сообщает профильный портал casino.org.

Так, покерист прибыл в отель-казино Borgata Atlantic City для участия в покерном турнире. Во время регистрации сотрудник учреждения спросил у Роббинса на каком этаже тот хотел бы поселиться, на что игрок в шутку ответил следующее:

"Если бы мне пришлось спрыгнуть из окна высокого этажа, смог бы я это сделать?", - спросил Роббинс.

Сотрудник отеля посоветовал ему не делать этого, на что покерист заявил, что не будет, однако продолжил задавать похожие вопросы.

"Смогу ли я спрыгнуть с нижнего этажа?", - спросил игрок.

Клерк снова сказал, что Роббинсу не стоит прыгать из окна. Покерист снова заявил, что не будет этого делать, однако отметил, что "поскольку он в любом случа не выживет, то неважно на каком этаже его поселят".

Вскоре в номер Роббинса пришла служба безопасности казино и сообщила, что ему стоит обследоваться у психиатра. К врачу покериста отправили на карете скорой помощи. Психиатр выписал ему справку, согласно которой тот не представляет угрозы ни себе ни окружающим.

Впрочем, когда Роббинс вернулся в отель, то узнал, что ему пожизненно запретили появляться в нем. Также, утверждает мужчина, сотрудники казино распространили информацию среди других игроков и покерных сетей, что эту санкцию на него наложили из-за "попытки самоубийства", из-за чего тот лишился спонсорства примерно на 200 тысяч долларов.

В результате Скотт Роббинс подал на отель-казино иск на 1,2 миллиона долларов из-за "потенциально упущенной прибыли".

Сообщается, что начиная с 2018 года Роббинс выиграл в покерных турнирах более 417 тысяч долларов.

Фокус