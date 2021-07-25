Вчений пояснив аномальну кількість медуз в Азовському морі

Цього літа українці скаржаться на велику кількість медуз в Азовському морі. Проблема пов'язана з тим, що збільшується солоність моря, а разом із тим поліпшуються умови для їхнього розвитку.

Як передає "Укрінформ", про це розповів декан факультету біології, географії та екології Херсонського державного університету, доктор географічних наук, професор Ігор Пилипенко. За його словами, таке саме відбувалося у вісімдесяті роки минулого століття.

Учений пояснив, що рівень солоності Азовського моря пов'язаний із багаторічним зменшенням стоку річок Дону і Кубані. Він залежить від гідрологічного режиму цих річок.

За його словами, механізми розв'язання проблеми з аномальною кількістю медуз перебувають там, де формується основна маса прісної води, яка створює режим води, - в Росії. Пилипенко порівняв сукупний стік прісної води в Азовське море з території України та Росії. Так, у першому випадку це близько чотирьох кубічних метрів, а в другому - 35-40 на рік.

Він додав, що велика кількість медуз є проблемою не тільки для курортного відпочинку. Це також сильно скорочує харчову базу для риб, що харчуються планктоном.

Учений додав, щоб медуз стало менше, потрібно збільшити кількість риби, яка їсть планктон. Водночас, за його словами, зариблення не допоможе. Для цього необхідно обмежити вилов риби, підсумував Пилипенко.

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