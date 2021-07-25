Ісландія повертає коронавірусні обмеження

Через нові випадки коронавірусних інфекцій в Ісландії повернули COVID-обмеження.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Iceland Rewiew.

Всього через чотири тижні після зняття всіх внутрішніх COVID-обмежень в Ісландії відновлять обмеження на масові зібрання в кількості 200 осіб, дистанцію до одного метра й обмежені години роботи барів і нічних клубів.

За словами головного епідеміолога Торольфура Гузнасона, кількість випадків COVID-19 в Ісландії зростає експоненціально, незважаючи на високі показники вакцинації в країні. В Ісландії зараз зареєстрований 371 активний випадок, порівняно з 60 випадками всього вісім днів тому.

26 червня Ісландія зняла всі внутрішні обмеження, через рік і чотири місяці після того, як були запроваджені найперші соціальні обмеження через пандемію коронавірусу.

1 липня країна також послабила прикордонні обмеження, дозволивши мандрівникам з підтвердженням вакцинації або імунітету після хвороби в'їжджати в країну без тестування або карантину.

Укрінформ