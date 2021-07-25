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Двое турецких военных погибли при атаке на бронетранспортер в Сирии

  5   0 25.07.2021, 03:32 | Новости, Мир
Двое турецких военных погибли при атаке на бронетранспортер в Сирии

Фото: двое турецких военных погибли в Сирии (Getty Images)АВТОР: АРТУР РОДИВИЛОВ

Двое военнослужащих турецкой армии погибли на севере Сирии. Повстанцы обстреляли бронетранспортер в районе операции "Щит Евфрата".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Турции.

Представители турецкой армии сообщили также, что по открывшим огонь боевикам был нанесен ответный удар.

"Два наших солдата погибли, еще двое получили ранения в результате нападения террористов на наш бронированный автомобиль в районе проведения операции "Щит Евфрата", - заявили в турецком военном ведомстве.

В эфире телеканала TRT1 заявили, что атака на турецких военных произошла в районе города Эль-Баб в провинции Алеппо. Ответственность за атаку была возложена на группировку рабочей партии Курдистана/Сил народной самообороны, которые признаны террористическими в Турции.

Напомним, в июне стало известно, что американские военные в Сирии подверглись многочисленным ракетным обстрелам.

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