Двое турецких военных погибли при атаке на бронетранспортер в Сирии

Фото: двое турецких военных погибли в Сирии (Getty Images)АВТОР: АРТУР РОДИВИЛОВ
Двое военнослужащих турецкой армии погибли на севере Сирии. Повстанцы обстреляли бронетранспортер в районе операции "Щит Евфрата".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Турции.
Представители турецкой армии сообщили также, что по открывшим огонь боевикам был нанесен ответный удар.
"Два наших солдата погибли, еще двое получили ранения в результате нападения террористов на наш бронированный автомобиль в районе проведения операции "Щит Евфрата", - заявили в турецком военном ведомстве.
В эфире телеканала TRT1 заявили, что атака на турецких военных произошла в районе города Эль-Баб в провинции Алеппо. Ответственность за атаку была возложена на группировку рабочей партии Курдистана/Сил народной самообороны, которые признаны террористическими в Турции.
Напомним, в июне стало известно, что американские военные в Сирии подверглись многочисленным ракетным обстрелам.