В Великобритании обнаружили неизвестный штамм COVID-19

Британская служба общественного здравоохранения сообщила о новой мутации коронавируса B.1.621.

Специалисты из британской службы общественного здравоохранения (PHE) выявили в стране случаи заражения новой мутацией коронавируса B.1.621. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на сообщение PHE.

Отмечается, что в Великобритании уже подтверждено 16 случаев заражения этим штаммом COVID, большинство из них связаны с поездками граждан за границу.

Ведомство отмечает - в настоящее время еще неизвестно, вызывает ли этот штамм более тяжелое течение заболевания, и насколько действенны против его распространения существующие вакцины. В стране начались лабораторные испытания, чтобы определить влияние новых мутаций на поведение вируса.

Сейчас в Великобритании преобладает штамм коронавируса Дельта.

Британские СМИ со ссылкой на данные ВОЗ сообщают, что первый случай заражения штаммом B.1.621 был зарегистрирован в Колумбии в январе, и с тех пор его зафиксировали в 26 разных странах и регионах, но почти половина зарегистрированных случаев произошла в США.

Ранее сообщалось, что Дельта стал доминирующим штаммом в Европе. Доля выявленного в 19 европейских странах штамма Дельта составляет 68,3%, тогда как на вариант Альфа приходится 22,3%.

Корреспондент