Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

13:02

The Washington Post: "Дельта"-штамм может стать политической угрозой для администрации Байдена

12:02

Футболіст збірної України зі словами "я зі Львова" відмовився переходити в російський клуб

11:30

Зантарая прекратил выступление на Олимпиаде, проиграв в 1/8 финала

11:01

Портников о похищении судьи Чауса: Еще одна Россия цивилизованному миру не нужна

10:01

Макрон змінив свій телефон через можливе стеження

09:00

Ілон Маск запустить апарат NASA для пошуку позаземного життя

08:04

Разумков розповів про поправки до законопроєкту про деолігархізацію

06:00

В Великобритании обнаружили неизвестный штамм COVID-19

04:24

Ісландія повертає коронавірусні обмеження

03:32

Двое турецких военных погибли при атаке на бронетранспортер в Сирии

02:54

В Никарагуа задержали семь кандидатов в президенты

02:01

Український боксер Берінчик побив росіянина в поєдинку на голих кулаках

00:55

Адміністрація Байдена вже обрала кандидатуру посла в Україні – Тейлор

23:55

Кент: Закончить войну на Донбассе - обязанность РФ

23:37

У шпиталі помер військовий, поранений на сході України

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июль 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
          

Портников о похищении судьи Чауса: Еще одна Россия цивилизованному миру не нужна

  206   0 25.07.2021, 11:01 | Новости, Политика
Портников о похищении судьи Чауса: Еще одна Россия цивилизованному миру не нужна

Итак, это произошло. Генеральный прокурор Республики Молдова Александр Стояногло официально заявил о причастности украинских государственных структур к похищению скандального судьи Чауса.

Это заявление было сделано буквально через несколько дней после конференции «ассоциированного трио» в Батуми и переговоров президентов Украины и Молдовы, пишет в Телеграм-канале журналист Виталий Портников.

И какой в таком случае смысл в наших общих интеграционных усилиях, если спецслужбы одной из стран «ассоциированного трио» похищают человека на территории другой?

Вообще мне интересно, а руководители нашей страны и граждане, которые их поддерживают, понимают, какими идиотами мы выглядим в глазах окружающего мира? Можно сколь угодно долго пыжиться, бороться за рейтинги, рассказывать друг другу о победе над «барыгами», но вот только именно эту оценку я все чаще слышу от иностранных дипломатов и журналистов - идиотизм. Обычный, кристально чистый идиотизм. И да, именно так после Чауса и «вагнеровцев» выглядит наша страна на международной арене. Без иллюзий.

Я не задаюсь вопросом о том, почему это похищение произошло. Мы все понимаем почему - Чауса хотели использовать в очередной борьбе президентского окружения с Петром Порошенко и почему-то очень спешили. Я задаюсь вопросом, почему уже после того, как скандал начался, не было предпринято никаких усилий для его урегулирования. Почему мы лгали, всё отрицали и делали вид что ничего не произошло.

Словом, вели себя как Россия - только без авторитарной вертикали власти, ядерного оружия и нежелания интегрироваться в цивилизованный мир.

А если мы хотим в него интегрироваться, то должны начать понимать, что ещё одна Россия, которая крадет людей, в этом самом цивилизованном мире никому не нужна.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Телеграм-канал Виталия Портникова

 

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2021 (509)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]