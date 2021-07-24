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На Филиппинах детям снова запретили выходить из дома из-за COVID-19

  3   0 24.07.2021, 05:00 | Новости, Мир
На Филиппинах детям снова запретили выходить из дома из-за COVID-19

Власти Филиппин в пятницу, 23 июля, запретили выход из дома детей в возрасте от 5 до 17 лет в связи с опасностью распространения коронавирусного штамма «Дельта».

Как передает Укринформ, об этом сообщает CNA.

В стране уже обнаружили 47 случаев штамма «Дельта», из которых почти половина - в результате местной передачи вируса. Всего с начала пандемии в этой азиатской стране зафиксировали 1,5 млн случаев COVID-19.

При этом лишь две недели назад правительство Филиппин снова разрешило детям выходить из дома. До этого запрет действовал с марта 2020 года.

Отмечается, что ранее власти обосновывали такие жесткие меры риском заражения детьми коронавирусом своих пожилых родственников. 

Как сообщал Укринформ, в мире по состоянию на утро 23 июля зафиксировали 193 410 165 случаев заражения коронавирусом. В частности выявлено 4 151 456 смертей, выздоровели 175 724 203 лица.

Укринформ

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